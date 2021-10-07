總經與市場分析：

近期國際股市及台股波動變大，主要受到恒大破產危機、美國債務上限、大陸能耗雙控下的限電限產、通膨升溫、美國十年期公債殖利率走升等因素影響，美股四大指數拉回至半年線附近，台股則是一度來到16,162點，下探年線支撐。

美國9月ISM製造業PMI指數為61.1，高於市場預期及前期的59.9，不過以構成製造業PMI的五大分項指數來看，增加最為明顯的為供應商交貨指數，新訂單、生產指數兩大指標分別持平及下滑，代表9月ISM製造業PMI主要反映的是供給短缺的問題持續惡化，並非生產活動及需求有更進一步的復甦。美國9月ISM服務業PMI指數為61.9，連續第16個月位於榮枯線之上，且新訂單與商業活動兩大主要分項指數也回升，顯示目前美國服務業需求無虞。

貨幣及財政政策方面，市場普遍預期聯準會將於11月初的FOMC會議宣佈縮減購債，就業復甦暫時趨緩應不致拖延聯準會縮減購債的時程；預估民主黨最終仍會選擇預算協議程序的方式，但時程將會拖延至接近10月18日的X-date，債務上限議題依舊將是近期市場擔憂的最大風險。

投資方向：

台股短線可望跌深反彈，指數區間暫看前低16,162點至17,200點，中期則仍需時間調整，除跌深績優、法人買超股偏多操作外，其他方向如下：

電子股方面，晶圓代工近期股價受到庫存修正預期影響，龍頭台積電修正到年線570元附近、聯電也從高檔72元跌破60元；ABF三雄因大盤連續修正，過往評價高檔的股價亦修正下來創造空間，可伺機留意切入機會。5G、AIOT趨勢造成長期半導體產能需求增加，加上各國視半導體為戰略物資，全球掀起晶圓廠興建潮，帶動長期矽晶圓需求趨勢往上。

電動車供應鏈，晶片荒Q4起逐漸獲得舒緩，帶動產出成長，而電動車在政策加持下成長趨勢明顯，Marklines預估2025年全球電動車出貨規模，將由2020年的280萬輛成長成長3.3倍至1,200萬輛；SNE Research預估車用電池2023年時將17.5％的供給缺口，相關供應鏈近期股價拉回反而可伺機擇機布局。

塑化族群近期強勢，主要中國的能耗雙控以及所引發的限電、限產事件，加上國際油價走揚所帶動（十一長假期間國際油價已站上82美元）由於限電減產對越往上游的原料供需影響越大，預估十一長假後買盤仍將持續維持熱絡，就產業供需來看，EVA、PVC在塑化產品中相對佳。

內需概念股及營建族群，隨著疫苗接種率逐漸提升、默克宣布其研發的全球第一款新冠肺炎口服藥能降低50％的重症、死亡機率，並將在近期向FDA申請EUA，全球對抗新冠肺炎將有更好的武器，疫情將走向流感化，服務業活動可與病毒共存。

另8日開始振興5倍券將可領取及使用，沉寂已久的內需消費有機會出現報復性反彈，可留意包括餐飲、觀光、醫美等相關個股。營建股亦為內需受惠股，7月底管制降級後看屋人潮陸續回籠，近期雖有少數業者出現誇大的行銷手法，但根據實地看屋及公司訪談，市況確實回溫許多，且營建股有不錯的配息，可配合建案完工入帳進行操作。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意