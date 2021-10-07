國內五金領導品牌振宇五金（2947）6日以每股80元承銷價掛牌上櫃，首日展現強勁的蜜月行情，股價大漲逾四成，每位中籤戶獲利3.25萬元；反觀9月底掛牌的永豐實（6790）6日卻收在承銷價以下，為今年餐飲股IPO蜜月行情失色再添一筆。

振宇五金今年雖遭受本土疫情衝擊實體門市，但透過自建購物平台，以及與外送業者、網購平台合作，線上業績較去年同期激增20倍，支撐今年上半年營收達8.37億元、年增7.43％，稅後盈餘5,995萬元，較去年同期成長7.99％，每股盈餘3.47元。

振宇五金在申購期間合計吸引21.1萬筆申購單（扣除不合格單），中籤率僅0.23％，在今年IPO股當中僅次安格與亨泰光。6日掛牌首日股價最高來到117元，終場則收在112.5元，漲幅40.63％。

近年IPO股也符合國際趨勢引進穩定承銷價格機制的「過額配售」制度，只要在掛牌前5個交易日內跌破承銷價，承辦券商將能藉由過額配售所得價款自市場買回股份。相較振宇五金首日的強勁表現，今年以來包括八方雲集、永豐實、博晟生醫等3檔個股在掛牌後3日盤中均跌破承銷價，觸發穩定價格操作。

永豐實也在掛牌後第6日回歸漲跌幅限制、結束過額配售期限後，收破承銷價，也為今年IPO股的蜜月行情再添變數。承銷法人認為，八方雲集與永豐實品牌成熟度高，市場對於公司營運再成長空間有所顧慮，故難給出過去相對高的本益比，但2家公司營運穩健，且具備高殖利率題材，短線中籤賣壓消化後，長線仍具優勢。

展望下半年，IPO案陸續出籠，興櫃百元以上高價集團遞件意願增加，9檔股價200元以上個股中包含力智、伊雲谷、瑞鼎、台灣精銳、洋基工程、上品等6檔個股皆已遞出上市櫃申請，三商家購、全訊、森崴能源、宜新實業、穩得、聯發國際等6檔個股也通過主管機關核准上市櫃。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意