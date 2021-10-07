6日外資賣超效應，櫃買及加權指數同走弱，其中櫃買市場遭外資賣超56.42億元，也使得外資本周來累計轉為賣超36.39億元，但本周來法人逆向買超榮剛（5009）、台半（5425）、欣銓（3264）、威剛（3260）、世界（5347）、漢磊（3707）等上櫃題材股。

6日的三大法人對上櫃股票合計賣超56.07億元，主要是外資在集中市場大舉賣超238億元之際，也賣超上櫃股票56.42億元，而本土兩法人投信及自營商單日各買超2.12億元、賣超1.77億元。統計本周來三個營業日合計法人賣超43.06億元，外資、自營商及投信各累計賣超36.39億元、4.67億元、1.98億元。

檢視本周來外資逆向買超上櫃股，前五大是榮剛、台半、欣銓、威剛及大國鋼，累計買超量各為4,474張、4,050張、4,037張、4,020張、3,223張，累計買超量突破千張，依序還有：創惟（2,262張）、旺矽（2,145張）、宏遠證（1,833張）、元太（1,552張）、大田（1,439張）、昱捷（1,219張）。其中大田、昱捷6日股價各上揚6.87％、7.05％，元太小漲0.14％。

至於投信本周主要買超世界及漢磊各為2,768張、1,381張，另買超光洋科、晶焱及茂達等分別有769張、555張、413張，世界、漢磊、光洋科等6日股價也逆勢抗跌。短線操作為主的自營商，本周來主要買超威剛、越峰以及能率。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意