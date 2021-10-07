台股「土洋對作」大戲未落幕，外資「鐵了心」連七日賣超台股集中市場1,403.03億元，反觀投信則是「一路相挺」連六日買超。仁寶（2324）、世界（5347）獲投信近五個交易日戮力追捧，股價6日逆勢強漲逾2％；惟另一戰場，友達（2409）、亞聚（1308）卻「軟腳」，12檔「土洋對作熱門股」成角力戰場，比拚誰能笑到最後。

法人指出，台股短線受到融資餘額、美國與大陸等利空衝擊，惟隨10～11月重量級科技股法說會陸續展開，屆時若能釋出樂觀展望，將成台股「多空轉折決戰點」。

台股6日再度欲振乏力，三大法人也僅餘投信「獨自苦撐」，三大法人6日合計賣超266.7億元，除外資「鐵了心」再度倒貨238.58億元，連七日賣超台股1,403.03億元外，自營商也賣超50.71億元。

反觀投信始終義氣相挺，單日再買超22.59億元，且連六日敲進134.47億元，內外資「土洋對作」態勢延續。

統計台股近五個交易日「土洋對作熱門股」，包括友達、亞聚、開發金、永豐金、仁寶、緯創、兆豐金、鴻海、台積電、世界、中信金、台泥，外資賣超張數落在1,063～5.12萬張不等、投信則是敲進3,214～1.69萬張。

其中，開發金、鴻海、台積電近五個交易日來，分別慘遭外資狂賣5.12萬、4.86萬、4.11萬張，成外資近期最大「提款機」；另一方面，投信近五個交易日買超前三名，則為友達、亞聚、開發金，分別買超1.69萬、6,866、4,522張，土洋法人「你丟我撿」情節持續上演。

不過，觀察上述12檔「土洋對作熱門股」，儘管台股6日再度下挫，卻僅友達、亞聚、台積電、台泥四檔「臉綠」。顯見在外資賣、投信買「土洋對作」戰爭下，投信6日勝率逾六成，台股目前仍屬於「內資主導」之行情。

統一投顧董事長黎方國表示，台股近期飽受融資餘額、美國與大陸利空壟罩衝擊，需等待外在環境問題獲得釐清，才有望啟動一波反攻；元富投顧總經理鄭文賢也認為，台股與國際股市連動性仍高，在美股表現持續疲弱下，大盤恐面臨同步拉回窘境。

鄭文賢點出，台股電子族群第四季產業面出現不少雜音，故龍頭台積電14日法說會勢必成為「重要觀察指標」。後續則有多檔重量級電子股，陸續於10月底至11月初召開法說會，公布第三季財報及第四季展望，預估屆時將是台股「多空轉折決戰點」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意