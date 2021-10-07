新冠肺炎疫情之後，各國經濟活動持續復甦，民生消費需求快速回升，造成天然氣及原油價格紛紛創新高，替代能源也跟著發燒，包括上緯投控（3708）、永冠-KY（1589）等14檔三能概念股逆勢揚。

包括上緯投控、欣天然、裕隆、永冠-KY、國碩、台塑化、大亞、元晶、永崴投控、碩禾、聯合再生、系統電、中興電、欣高等14檔，股價維持在盤上。

其中，上緯投控股價6日數度碰觸漲停板價，走勢相對強勢。法人分析，近期能源價格異常飆升，進一步引爆「電荒」問題，能源轉型需求日益興盛，離岸風電基建概念股有望直接受惠。

中國大陸限電、英國搶油等能源危機，紐約商品期交所NYMEX天然氣期貨報價今年來報價已翻倍，而原油價格也節節升高，布蘭特原油一度突破每桶82美元的關卡，創下2019年來的新高水準。

儘管各國呼籲產油國進行增產以紓解壓力，但OPEC+最新部長級會議決議，11月仍延續每天提高40萬桶產量的計畫不變。主要原因在於，OPEC+擔憂第四波新冠疫情衝擊需求，沒有產油國願意做出增產舉動，在增產有限下，國際原油期貨價格創下新高價。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，能源議題越炒越熱，全球積極發展新能源及永續經營，也發展出新投資機會，「三能概念股」：包括節能、儲能、創能等，以太陽能、風電、電力管理、LED等為主，由於股價基期低，成為近期市場的資金避風港。

相關個股包括太極、碩禾、國碩、達能、安集、聯合再生、茂迪、欣天然、台塑化、新海、欣高、大台北、台汽電等，持續輪動表現。

國泰證期資深經理蔡明翰也指出，中國大陸加大能耗雙控，各地區陸續出現限電措施，加上油價創七年來的新高，因此，替代能源需求將大幅增加，風力發電股價位階偏低，有望出現落後補漲。

(時報資訊)

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