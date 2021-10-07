中美晶（5483）報喜，9月營收、第三季營收和前三季營收均寫下歷史次高紀錄。6日公告9月合併營收62.51億元，月增率7.34％，年增率13.2％，其中，太陽能產品營收8.4億元，月增23.44％，年增97.37％，締造自2019年以來最高單月營收紀錄。

中美晶9月合併營收達62.51億元，為單月歷史次高紀錄。第三季合併營收175.22億元，與第二季相較增加1.97％，較去年同期增加13.93％，單季營收創下歷史次高紀錄。累計前三季合併營收507.57億元，同創歷史次高紀錄。太陽能產品第三季營收為21.41億元，較第二季成長7.95％，與去年同期相較則增加55.65％。

中美晶旗下兩大事業體半導體矽晶圓和太陽能，上半年太陽能營收占比約10％、半導體矽晶圓占比高達90％。中美晶先前法說會中表示，太陽能本業已連續三個季度獲利，在後疫情時代，各國逐步開放，太陽能進入疫情後復甦，太陽能安裝被視為兼顧能源和經濟，整體來看，全球太陽能需求正面看待。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶亦公告9月營收。

中美晶表示，除了穩健經營太陽能本業，成為全方位綠能供應商之外，更持續深耕半導體產業鏈各重要關鍵的布局，擴大集團綜效及多角化經營，厚植集團的永續發展優勢。

中美晶旗下轉投資事業今年營運表現也相當亮眼，車用二極體供應商朋程，今年LLD（高效率低耗能整流器）產量比去年多一倍，電動車用IGBT模組預計2022年第四季產量擴增。砷化鎵廠宏捷科成功打入化合物半導體市場，生產應用於Wifi-6、4G／5G、RF的砷化鎵，也打入低軌衛星供應鏈，未來幾年還將持續擴產。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意