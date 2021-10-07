矽晶圓大廠環球晶（6488）6日公告9月合併營收53.84億元，第三季合併營收153.64億元，同步改寫歷年同期新高，第四季展望樂觀，全年營收將創下歷史新高。由於矽晶圓供不應求情況將延續到2023年，環球晶近期與客戶簽訂長約均順利調漲價格，且價格漲幅優於預期。環球晶收購德國世創（Siltronic）一案已取得美國反壟斷主管機關無條件通過，預計將於2021年下半年完成。

環球晶9月合併營收月增4.6％達53.84億元，較去年同期成長5.6％，為單月營收歷史第四高及歷年同期新高。第三季合併營收季增1.0％達153.64億元，較去年同期成長9.7％，為季度營收歷史第三高及歷年同期新高。累計前三季合併營收達453.78億元，較去年同期成長10.1％，創下歷年同期歷史新高紀錄。

由於晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等第四季產能維持滿載投片，在預期矽晶圓缺貨將延續到2023年情況下，半導體廠積極提高庫存水位，同時與矽晶圓廠簽訂長約。法人看好環球晶第四季出貨看旺及價格看漲，營收可望維持高檔，今年季度營收逐季成長趨勢不變。

包括日本信越（Shin-Etsu）、日本勝高（SUMCO）、台灣環球晶、德國世創等全球四大矽晶圓廠，均看好矽晶圓市場供不應求情況會延續到2023年。晶圓代工業者指出，下半年矽晶圓合約價已經逐步調漲，2021年全年漲幅約達5～10％之間，預期2022年長約合約價全面上漲，其中6吋及8吋矽晶圓合約價上漲約10％，12吋矽晶圓合約價調漲約15％。

環球晶表示，隨著各國逐步解封、電子產品的推陳出新以及新興技術發展趨勢確立下，帶動各尺寸矽晶圓需求提升，進而增加市場對優質矽晶圓的需求，環球晶將持續投入矽晶圓的先進製程開發，以期在市場上揚之際為公司注入成長動能及鞏固獲利根基。

環球晶收購德國世創一案已取得美國反壟斷主管機關無條件通過。迄今本案已取得德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

(時報資訊)

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