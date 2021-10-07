提供各產業控制過程解決方案及工程服務的進典工業（6843），屬於高階工業自我品牌閥門製造商，將於10月13日登錄興櫃。108年營收6.25億EPS 1.65元，109年營收6.44億，EPS 2.16元，110年1～8月營收5.55億（自結），EPS 1.77元（自結）。

進典工業主要業務，包括：1.控制閥產品研發、設計、生產、品牌行銷。2.半導體、石化、天然氣、鋼鐵礦業、電廠、食品生技製藥、環保等產業提供控制過程解決方案。3.建廠控制設備工程承攬。4.工廠控制設備售後服務網路。5.國際貿易服務代理。

進典工業總部設立於桃園楊梅區，目前股本296,020千元。進典致力閥門研發創新設計，導入先進工業設備，及智慧製造自動化生產、全面提升e化服務，提供穩定、安全、可靠、環保的高階控制閥及整體解決方案。以「JDV」自有品牌行銷全世界，產品廣泛應用半導體、石化、製藥、鋼鐵、天然氣、電廠、紙業等工業，已成台灣高階閥門關鍵推手及能與國際大廠相抗衡之品牌。

109年進典工業榮獲第28屆台灣精品獎殊榮，得獎產品為環保高性能雙偏心電子級蝶型控制閥（JTD Series）。榮獲智慧財產管理制度TIPS認證閥門公司，連續8年獲證。連續3年取得中國中石化進口球閥及進口蝶閥採購協議框架名單唯一台商，全球前3名通過中國石化高標準審核國際供應商。結合經濟部推動智慧製造數位轉型專案，導入MES系統。 110年榮獲第29屆臺灣精品獎殊榮，得獎產品為環保高性能二片固心式金屬密封控制閥，連續7年獲獎，同時成立JDV GROUP USA轉投資公司，推動北美市場與拓展JDV品牌，也通過大陸TSG特種設備製造許可A1級認證－壓力管道閥門認證，首家取得其境外公司認證（國家市場監督管理總局）。

(時報資訊)

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