展達通訊（3447）智慧家居、寬頻通訊與無線產品的領先供應商日前登錄興櫃，2020年合併營收28.2億元，稅後純益1.5億元，每股盈餘為1.57元；2021年上半年度合併營收16.7億元，稅後純益0.76億元，每股盈餘1.10元。截至2021年度8月止，累計合併營收22.5億，較去年同期成長24％，實收資本額為6.95億元。

展達為群光電子（2385）轉投資公司，專精各類先進通訊應用產品的開發，產品應用範疇廣泛，涵蓋網路通訊產品、車聯網、物聯網、智慧城市、智慧安控家庭、工業物聯網運用及運動生醫科技電子領域。

展達擁有資深且專精的管理團隊、技術團隊、商務團隊及製造團隊，從與客戶規格的討論、技術研發開發到量產製造，無論是軟、硬體服務方案，到產品檢驗認證上市，都能提供模組化且具彈性的客製化服務及高品質的全方位整合性解決方案，協助客戶產品能夠迅速及時的上市。對於網路通訊規格產品推陳出新，展達持續領先市場推出許多Wi-Fi 6、4G/5G基地台固網接取設備、28GHtz/60GHtz毫米波產品相關應用產品及高速光纖到府設備，以技術領先並市場前瞻化、差異化導向及成本優勢為策略規範，近年來已成功成為許多國內外客戶的重要夥伴。

(時報資訊)

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