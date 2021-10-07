振宇五金（2947）6日以承銷價80元掛牌上櫃，開盤即展現蜜月行情，盤中股價最高更來到117元，漲幅逾46％，最終收盤價為112.5元。

目前振宇五金持續以每年10％門市數成長率的展店速度，朝百家門市目標邁進。振宇五金為國內五金連鎖通路領導品牌，是全台第一間開架式、自助式五金賣場，受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，振宇五金於8月營收為新臺幣1.51億元，年增率12.94％，1至8月累積營收為新臺幣11.46億元，年增率9.23％，樂觀預見公司接下來也將能穩建前行續創佳績。

過去國內的五金賣場遍及全台，從小型的傳統五金行到大型的量販五金專賣店，種類多不勝數，然而在競爭對手眾多的條件下，如何脫穎而出就成為了最主要的難題，而振宇五金就是依靠著多年來的經驗，再搭配走在時代最前端的標準化、數位化管理，順利在廣大市場中占有一席之地。為能夠使品牌不失去競爭力，振宇五金除了積極開發自有品牌外，提供具有品質且經濟實惠的優良商品，此外也定期引進新商品及更換滯銷品，藉以讓消費者來店消費時，能夠選購到最適合的優質商品。

另外，振宇五金以跳脫傳統五金模式，建立專屬的企業識別，達到公司形象標準化及提升消費者對於品牌的認知度，進而增加一般大眾對品牌的購買意願，同時藉由過去的大數據分析，針對不同消費特性，推出不同的行銷策略及販售品項，以精準的消費者定位，擴展各分店的經營面向，也加快進行虛實整合的腳步，提供線上的消費服務及跨店取貨等，來強化品牌經營上的多樣性。

此外，因為房市狀況的熱絡及高屋齡老屋翻修的需求上升，國內的五金商機近年趨近 800億台幣的龐大市場，然而五金行的經營家數卻是不斷減少，已從102年約21,000多間下滑至109年約剩18,000間，減少約14％的比例。因此為了攻占近年增加的五金市場商機，振宇五金積極進行展店計畫，目前全台已成功開設59家直營門市，接下來預計於今年第四季在北部及南部門市陸續展店，並在疫情明顯趨緩後，持續進入社區，進行修繕教學服務，開啟更多服務消費者的機會，並持續以每年10％門市數成長率的展店速度，朝百家門市目標邁進。

法人表示，由於振宇五金的大膽跳脫思維，不僅能夠以多元的面向發展，也符合現今消費習慣改變的族群，再加上公司行之有年的專業化經營以及水電師傅的媒合策略，成功讓振宇五金的消費族群包含一般消費及專業領域，營造出三贏的局面，在提升消費者黏著度的同時，也成功帶動整體營收不斷上升，公司未來展望值得期待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意