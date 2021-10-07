新光人壽6日表示，交通部鐵道局8月4日就已公告高鐵台中車站開發經營案，即台中高鐵「超級娛樂購物城」 BOT案由第一大國際開發取得最優申請人資格，依照當初公告應在通知後30天內完成簽約，但至今沒有消息，是否已過期，該由第二順位的新壽接續資格。

對此，廣三SOGO集團總經理陳森榮表示，該集團與鐵道局一直保持聯繫，據他了解，鐵道局目前正在跑行政程序，「沒有簽約時效問題，當初說10月會簽約，目前也還是10月啊，廣三正在等鐵道局的簽約通知！」

鐵道局回應指出，台中高鐵超級娛樂城BOT簽約，第一階段是30天內，需由最優申請人提出相關申請文書，目前鐵道局已收到第一大國際開發的文件，正準備簽約中，預計10月中旬會發文給第一大國際開發，發文後進入第二階段，即第一大國際開發須在30天內回覆，預計最晚11月中旬會完成簽約，並沒有外傳超時未簽約的狀況。

另外，對於外界質疑第一大國際開發的資金來源，鐵道局官員亦表示，第一大國際的資金是否含有外資部分，由於尚未簽約，相關資金結構都還未提交，後續將審視資金來源，若有外資成分則會交由經濟部投審會調查，若都是國內資金則不會啟動調查。

新壽與第一大國際開發競爭此案，最後由第一大國際開發拿下最優申請人資格，新壽大喊不服，認為標案強調不是價格標，要比競標者的財務結構、出資能力、開發計畫、後續招商及經營能力等，新壽自認完全不用借款，且在全台已有多棟商用不動產的經營與招商經驗，再加上新光三越要進駐等，沒有理由會輸，因此一直向鐵道局表達不滿。

(時報資訊)