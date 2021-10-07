面對政府連番重手打房，房價還是鐵板一塊，年輕人還是買不起房，中華民國不動產開發公會全聯會龍頭楊玉全表示，近40年來，政府總是用加稅、信用管制來打房，但房價愈打愈貴！庶民痛苦愈增加，年輕人還是買不起房，建議政府應著手檢討容積供給，新增都會周邊的土地重劃區、或打造衛星城市，以增加住宅新供給。

楊玉全表示，他從事建築業40多年以來，深感政府每逢房市景氣榮景，都是採取加稅手段、信用管制措施來干預房市，屢見不鮮，往年公銀行庫壟斷金融市場的時代，只要政府一祭出這些打房政策、房市馬上就縮起來，效果立即顯現。

他表示，數十年來房價並沒因政策干預而下來，年輕人還是買不起房，建築業還是持續被污名化，但政府總是靠加稅、信用管制等短線措施來打房，根本沒有一套長遠、完整而周延的國土計畫與住宅政策，來面對高房價的居住正義問題。

楊玉全認為，年輕人要買得起房，首先，政府應該從提高新供給做起。大家都知道要加速都更、危老重建，但台灣太民主化了，都更和危老重建只能侷限在小基地，最具體可行的方案，建議應在都會區周邊大眾交通距離約30分鐘左右的區域，擬定新的重劃區、或新的都市計畫區，規畫衛星城市；政府要先把交通做好，藉由完善的快速道路或捷運等交通建設與都會連結，這樣衛星城市即可提供較低房價、更多的住宅新增供給。

楊玉全表示，為什麼政策打房、打了快40年，房價還是壓不住、照樣上漲？就是因為長期的供需，加上地價攀升、營建工料雙漲，讓房價在加稅打房之下愈打愈貴，最後加稅後的惡果跑到年輕人身上。

他指出，房地產市場本來最核心問題，就是供需結構。要紓緩都市中心的高房價問題，政府應該思索如何擴大供給，提供生活機能完善的生活空間給年輕人，而擴大都市圈，正是可行的方案。

(時報資訊)