台中74號環狀快速道路為房市打通任督二脈，與74號道路相鄰的重劃區，在便捷的交通利多支撐下，備受大型開發商的青睞，紛紛出手購地卡位；尤其是位在南屯匝道口的單元五重劃區，將是南屯區下一個房市開發熱點，吸引包括精銳、惠宇、豐謙、大城、寶佳等建商購地、伺機推案搶市。

單元五重劃區總面積約70公頃，北邊延續單元二機能，東與單元四為鄰，南與13期重劃區為界，土地交易價格幾乎與單元二重劃區不相上下。根據實價登錄資料顯示，自去年1月至今年9月，單元五「鎮福段」土地，每坪成交均價54.23萬元；單看今年前九月，「鎮福段」土地成交均價每坪來到61.85萬元，漲幅約達14％。

單元五重劃區可說是74號環內房市最後一塊拼圖，不只建商看好，政府部門也將於單元五重劃區內打造中部首座「國際型足球園區」，預定地點位在益豐路三段與龍富九路口，足球園區占地面積4.7公頃，相當於1.42萬坪的綠地面積，未來完工後，將可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事，成為中部足球運動的發展基地之一。

位在單元二、與單元五緊鄰的哲園建設新案「李先生的時光花園」，採取先建後售，市場反應熱烈，住家產品規畫50～58坪，每坪開價約45萬元。

此外，包括精銳、惠宇、豐謙、大城、寶佳等大型建商，目前均手握單元五1,000至2,000坪以上的土地存量；其中，豐謙建設分次整合鎮福段六筆土地合計近二千坪，最快今年底、最慢2022年推出第一期新案，總銷約10至12億元。

而精銳建設在龍富十路上握有超過1,300坪土地，正對自家社區「精銳博」；惠宇建設則在龍鎮一街、近永春東五路也取得多筆土地、合計千餘坪。

由於單元五的土地使用分區以低密度的「住1之1」為主，未來開發完成將與單元二的綠意環境相似，開發潛力值得期待。

(時報資訊)