全聯善美的文化藝術基金會全新設立的「巧藝館」，6日在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區開幕，全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄指出，「家樂福、大潤發要賣，其實都有找過全聯」，但這個話題很敏感，「講要或不要都很敏感」。他認為，跨國企業比較難經營，在地經營比較好，全聯年底將達1,068店，明年預計超過1,100店，業績目標超過1,600億元。

全聯善美的文化藝術基金會為了讓藝術商品在市場上保有價值和展覽空間，透過全新設立的「巧藝館」空間，除了提供一個平台給本土藝師，更希望帶動大家對藝術的投資與收藏，讓藝術品融入到每個人的生活中。

除了林敏雄到場，知名歌手江蕙亦驚喜現身，她首次以全聯善美的文化藝術基金會董事身份露面，與歌仔戲名伶唐美雲一同到場看展，引起現場一陣騷動。

巧藝館開幕第一檔展覽為「臺灣頂尖工藝職人展－吉祥如意特展」，匯集我國當代重要工藝職人的經典作品，邀請10位「人間國寶」領銜展出漆工藝、木竹工藝、纖維工藝、金屬工藝、陶藝等經典作品及生活日用品。林敏雄在傳藝休園逾二個月期間，仍自掏腰包九千萬支付園區相關費用。

林敏雄表示，傳藝中心休館這兩個月，都沒有跟商家收租金，在巧藝館後，緊接著湮波飯店亦將於明年1月開幕，他說五倍券發放，到全聯買居家生活的商品都有，對合作商家來說也是振興經濟，明年經濟展望，疫情解決了一定會更好。

(時報資訊)