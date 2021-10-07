統一集團積極發展「生活品牌」，打造全台首家全新的「統一集團優質生活館」6日盛大開幕。統一集團董事長羅智先表示，未來集團展店要有一定的步驟外，也要有適合的商圈和地點，對於第四季買氣能否在五倍券加持下好轉，他則認為還是要看疫情穩定狀況而定。此外，對於市場傳出台灣家樂福出售一事，羅智先以婚姻關係作譬喻，表示不能講。

首家全新的「統一集團優質生活館」，由統一集團美麗事業部董事長高秀玲親自帶領團隊規畫設計。高秀玲表示，美麗事業部年營收已達350億元，未來如果服務與商品能符合消費者期待，很快就可突破400億元大關；且預期美麗事業部年底前將在南部開設更大型的門店。

對於統一集團優質生活館未來的展店計畫，羅智先表示，單一型態的零售已無法滿足消費者需求，現代人生活忙碌，對於能提供一次購足的複合店型的需求增加，統一優質生活館不會只有這一家，未來只要有適合商圈，就會持續開出各種形態的複合店。

羅智先強調，現在統一集團的展店已跳脫過往的需求，社會需要什麼樣的零售型態，集團能滿足的就會盡可能的努力，未來有志同道合的夥伴，也歡迎一起加入。

對於打造亞洲流通平台一事，羅智先表示，策略上並未改變，受疫情影響，讓這兩年的時間浪費可惜了，只能用靜態的方式去做，和原先規畫的進度落後很多，只能希望疫情能早日掌控。

針對大陸能耗雙控政策，羅智先認為，影響其實還好，現在產能還是有秩序的供應，企業擔心的是限制不穩定性，例如突然停電又恢復供電，但現在很清楚的告訴大家一周限電的日期，集團遇到停電日就不上班，再利用沒停電日來補班。

對於大陸為什麼要限電，羅智先直言，「坦白說我也看不懂」，但大陸聰明人很多，後面的決策一定都有道理在，不是現在外界看到的評論講的那麼簡單，可能要五年、十年後回顧才會比較清楚。

此外，台灣家樂福擬以530億元出售的傳聞不斷。統一集團因持有家樂福四成股權，羅智先6日以婚姻關係妙喻，表示這種事不能講，不然對人家不禮貌。

(時報資訊)

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