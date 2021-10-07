大陸、歐洲、印度三大國鬧電荒，帶頭在全球搶煤，帶動以海岬型船為首的散裝航運10月運價一路飆！波羅的海BCI指數自10月起已連漲四天，在6日一舉衝破萬點大關，海岬型船日租金大漲5,993美元、來到86,870美元，其中，大西洋區租金更是飆至95,550美元，短短四天上漲逾萬美元，創2008年來新高。

據6日公布的波羅的海綜合指數BDI上漲238點、來到5,647點，主要受到BCI指數上漲723點、來到10,475點所推動，海岬型船日租金已達86,870美元，10月來上漲逾萬美元；BPI指數回檔，小跌15點至3,903點，巴拿馬型船日租金來到35,130美元，接下來隨著北美穀物旺季出貨量放大可望增溫；BSI指數小漲6點、來到3,388點，輕便型船日租金也有37,269美元。

目前載運鐵礦砂、煤炭、鋁土礦的船舶，以海岬型、巴拿馬型等中大型船舶為主，據業界資訊，全球海岬型船近2,000艘，但有逾一成塞在全球港口，巴拿馬型船也有近3,000艘，塞港問題也很嚴重。

散裝航商表示，繼大陸、歐洲搶煤保供電之後，印度缺電危機也浮上檯面，三者都出現燃煤存量嚴重偏低的警訊。其中，大陸是全球最大煤炭進口和消費國，澳洲則是最大煤炭出口國，自大陸與澳洲貿易關係緊張，開始限制澳洲煤礦進口總量的效應逐漸顯現，在今年爆發用電危機，開始影響工業生產、港口裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜推升運價。

近期大陸已讓在外海錨泊的澳洲燃煤船卸貨，同時增加自印尼、俄羅斯、蒙古進口煤礦，浙江省更首度自哈薩克進口逾13萬噸燃煤，可想見煤炭需求恐急。

據能源研究機構Kpler估計，9月有5艘在港外等候的澳洲貨船卸下約38萬噸燃煤。

印度也面臨發電問題，研究機構截止10月1日統計，印度135家火力發電廠的燃煤存量平均僅四天，比8月初的13天少，且逾半數發電廠存量不到3天。

據外電報導，被視為亞洲燃煤市場指標之一的澳洲Newcastle燃煤價格上週升至每噸203美元，超越2008年7月創新高。冬季將至，電廠預料將增加進口煤炭量確保供電，國際燃煤價恐續創新高。

航運經紀商Alibra Shipping表示，BDI漲勢主要由BCI帶動，受惠巴西與澳洲鐵礦石出口量增、大陸與歐洲、印度煤炭需求殷切、大陸港口壅堵等。

(時報資訊)