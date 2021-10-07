振興五倍券即將啟用，網路家庭（8044）表示，將整合集團資源，將五倍券擴大加碼，同時祭出多項優惠回饋，擴大發揮五倍券加乘效益，除了為店家增添振興助力以外，法人預期也將帶動網家整體第四季營運力道。

　網路家庭表示，集團旗下包括PChome 24h購物、露天拍賣、PChome商店街、Pi拍錢包、PChome旅遊、MiTCH時尚選貨、Lingvist英文學習等平台，釋出食、衣、住、行、育、樂等優惠，期望擴大五倍券效益。

　網家表示，PChome 24h購物將推出「五倍券振興專區」，輔助實體零售業者多角化經營，並祭出加碼活動；此外，露天拍賣則推出「放大你的五倍券」活動。

　另外，PChome商店街、Pi拍錢包、PChome旅遊、MiTCH、Lingvist也都同步推出專區、加碼活動、抽獎等，期望透過集中集團資源將五倍券的效益最大化。

　網家上半年稅後淨利1.83億元，年增20.4％，每股盈餘1.72元。法人指出，第四季為零售電商產業傳統旺季，且疫情催化之下，網購成為全民運動，加上雙11、雙12等全年度最大電商活動檔期即將來臨，預期在市場熱度不墜之下，今年戰線將提早開打，且雙11效應也有望全面延伸至實體零售、百貨以及其他產業。

　法人預估，五倍券的發放將有望帶動第四季台灣零售網路消費大幅成長。

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/10/07）
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