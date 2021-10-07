板卡大廠技嘉（2376）9月在主板、顯卡積極衝銷，加上伺服器出貨亦增溫下，拉抬單月合併營收飆升至127.47億元，月增近23.3％、年增60.6％，一舉創下歷史單月新高紀錄，亦帶動其第三季合併營收續突破313億元，登上僅次於今年第二季的歷年單季次高。

受到GPU供應一度吃緊，拖累技嘉7月顯卡出貨動能，導致其單月營收回落至82餘億元的今年次低點。但隨著GPU供貨好轉，加上技嘉顯卡價格自8月以來三度進行補漲，在顯卡市場持續供不應求之際，持續為其挹注相當營收動能。

另一方面，因應第四季即將有新一代高階主板新品推出，技嘉內部亦針對主板設下衝銷高標，力拚維穩主板銷售業績。雖在中低階主板產品及伺服器產品，受到關鍵零組件及部分IC元件短缺程度不一的影響，惟在可套料的出貨量仍有增長下，拉升其第三季業績逐月走高、9月並一舉登頂，超乎原市場法人預期。累計技嘉今年前三季合併營收達914.55億元，年增49.57％，穩站歷年同期高點。

技嘉預計於7日盤後舉行法說會，除總經理李宜泰將上場，董事長葉培城更將親自列席，就上半年營運成果及下半年展望進行說明。預期法人亦將針對板卡市場需求、關鍵零組件及相關元件等供應鏈料況缺口，與伺服器市場供需情況、中國大陸限電政策對產能影響等議題有諸多關注。

法人先前預估，第四季主板市場將進入新舊產品交替前期，加上又是傳統淡季，恐影響主板業務走弱。不過看好顯卡市場仍有強勁需求，近日加密貨幣如比特幣及以太幣又再度分別站回5萬美元及3千美元以上高檔，將有利於推升技嘉顯卡業務續有價量齊揚的表現，並挹注其毛利率及獲利能力。

(時報資訊)

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