IC設計廠智微（4925）旗下開酷科技與音訊晶片廠驊訊（6237）6日聯手召開人工智慧（AI）毫米波手勢控制智能耳機發表會，目前解決方案已經準備就緒，法人看好後續有望搶攻耳機品牌大單。智微暨開酷科技董事長劉立國表示，毫米波具備高度精準度，公司目前首波應用聚焦在行動及穿戴裝置，後續有望推廣到室外、筆電等各式的應用。

劉立國表示，公司在手勢控制智慧解決方案當中導入了人工智慧演算法、機器學習加速器，且具備輕薄短小、辨識速度快等特點，因此適合應用在行動裝置、穿戴等，這也是目前開酷科技首波主打的終端應用。

驊訊電子董事長鄭期成表示，公司多年來累積的聲學技術已被各界所採用，但不管是在元宇宙的VR虛擬世界或是現實世界的遠距生活，使用者忙著找按鍵跟切換模式皆帶來不佳的用戶體驗，這次的方案與開酷科技的毫米波手勢控制技術完美結合，利用人類更快速、更直覺的手勢進行功能切換，期望為使用者帶來更美好的用戶體驗。

開酷科技與驊訊本次推出AI毫米波手勢控制智能耳機，可讓使用者透過手勢在耳機旁揮動，以調整音量、切換耳機降噪模式與否等各式應用。劉立國指出，本次推出的毫米波手勢控制晶片採用台積電28奈米CMOS製程打造，且由於採用60 Ghz頻段，因此精準度高、偵測距離最遠可達15公分。法人看好，目前正進入送樣階段，後續將有機會打入全球知名品牌廠供應鏈。

劉立國強調，毫米波技術代表的是毫米等級的無線電波應用，天線尺寸也相對一般無線電波較小，且電波容易被空氣吸收，以降低對周遭環境的干擾，利用毫米波的反射能量及移動速度，加上機器學習及人工智慧演算法即可達到手勢辨識應用。

(時報資訊)

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