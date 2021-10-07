在旺季效應、以及越南廠新增產能挹注之下，顯示器代工廠瑞軒（2489）第三季營收節節攀高，6日公告9月合併營收約24.64億元，年增31.42％、月增12.36％，連續三個月迭創近五年來的單月高點。

累計第三季合併營收約65.85億元，季增35.3％、年成長43.59％。

瑞軒表示，全球航運及供應問題狀況趨緩，工廠材料及零件物況掌控得宜，年底黑色星期五、聖誕等傳統購物旺季即將來臨，全球客戶訂單出貨順暢，因此第三季營收逐月攀高。

瑞軒累計前三季合併營收達112.84億元，年成長35.96％。由於出貨規模放大，單季獲利還將優於上季。

瑞軒表示，疫情刺激遠距視訊會議、電競顯示器及電腦周邊商品需求，今年出貨量顯著較過去兩年大增。此外，越南廠擴建增加之產能自6月開始反應，電視、顯示器、滑鼠、Webcam等產品在產線滿載之下出貨量倍增，此外第三季面板轉為供過於求、價格下降，隨著面板取得更充裕，有效帶動出貨拉升。7月電視和電競顯示器合計出貨達34萬台，8月出貨量達42萬台，9月出貨量衝上49萬台，累計第三季出貨量達到125萬台。

近年瑞軒積極轉型，拓展新興應用產品，包括視訊會議相關產品、電競顯示器及宅經濟陪伴型機器人等等，電競顯示器出貨成長，陪伴型機器人今年1萬個的出貨目標也可望順利達陣。新興應用產品今年營運貢獻攀升，占瑞軒營收比重持續增加至36％。

(時報資訊)

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