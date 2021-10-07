只缺料不缺訂單的網通廠9月營收相繼出爐，包括中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）今年前三季均繳出歷年最佳的成績，其中智邦累計營收率先在9月突破400億元關卡，中磊也跟進跨過300億元關卡，都是歷年首見。

雖然今年網通廠雜音不斷，不但缺料、缺櫃危機揮之不去，近期又增加了限電風波來攪局，但在訂單居高不下的狀況下，網通廠今年表現依然令人刮目。

網通廠模範生中磊、智邦、智易6日率先公布營收，9月營收均處於高檔，其中智易9月營收以33.59億元，拿下歷年同期新高及歷史第三高，單月營收續維持雙成長，分別較上月及去年同期成長8.3％及2.4％。

不讓智易專美於前，主力廠區位於蘇州的中磊9月營收雖因限電小受影響，但在調配得宜下，單月營收仍是以35.8億元拿下歷年同期新高。

智邦科技9月營收也持穩在50億元關卡之上，惟因先前基期較高，9月營收雖仍以51.54億元拿下歷史第七高，表現仍不若去年同期的53.92億元及上月的55.22億元，意外呈雙減。

就單季的表現言之，以中磊續航力最強，營收已連三季走強，第三季營收更以111.1億元，拿下歷史新高，不僅較去年同期的94.6億元，年增17％，亦較上季成長11％，累計前三季營收307.1億元，亦較去年同期的255.2億元，年增20％，同創歷史新高。

智易第三季因疫情和缺料影響，單季合併營收僅94.81億元，與上季及去年同期相較，均下滑0.7％，不過在訂單需求殷切下，單季仍保有歷史第四高的成績，累計前三季合併營收286.54億元，亦較去年同期增加16.3％，創歷史新高，今年營收再創高的機率很高。

至於智邦第三季營收152.03億元，則創下歷年同期次高以及歷史第三高，單季營收分別較上季的140.5億元及去年同期的144億元成長8.21％及5.58％，累計前三季營收424.55億元，則較去年同期的387.5億元成長9.56％，亦寫下歷年同期新高。

展望第四季，智易表示，仍審慎樂觀看待第四季訂單，目前中國及越南工廠營運皆一切正常，越南工廠並未收到當地新冠疫情的影響，中國工廠在中國政府限電措施要求之下營運目前仍然未受影響，未來將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期，全力滿足客戶訂單需求。

中磊電子也樂看下半年營運成長，著眼於第三季未交付的訂單已超出上半年營收的總和，在訂單量高掛下，下半年營收維持季季高的走勢，目前看法不變。

(時報資訊)

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