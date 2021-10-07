最具指標意義的美國政府10年期的公債率不斷飆高，據了解，先前不敢進場的各大行庫在觀望數月後，終於在第四季進場加碼美債，並奉行三大策略，一是「少量多餐」，二是在1.5％上下進場賺價差，三是開始買期貨空單同步避險。

美國10年期、30年期公債殖利率頻創新高，大型行庫海外債券投資對此也進入備戰狀態，各大行庫目前合計以美債為首的海外債券部位，共超過等值新台幣5千億元。

美國政府10年期公債上周飆至1.56％，雖然一度回跌至1.48％，但大多數時間仍然維持在1.5％以上，這讓多家行庫更為警覺未來通膨、升息等預期，將利率推至升破1.6％的可能愈來愈高，因此建置新部位時朝「少量多餐」，更為分散建置策略，也已有行庫將其中一至兩成的部位，以同步買進期貨空單的方式來避險。

行庫主管分析，美國聯準會（Fed）升息，對於銀行的舊有債券的部位，或是浮動利率部位是利多，對於舊的持債部位則是利空，因為將面臨價損的風險，不過由於近二年來，整個股債都走多頭的環境，使得財務投資在銀行的獲利上，早已扮演重要的角色，因此維持現有的部位水準，已成為一條「不歸路」，但如何進行結構性的調整，在明年股債雙雙劇烈震盪的環境可以安然過關，將是對銀行財務操作的一大挑戰。

(時報資訊)