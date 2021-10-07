外資擴大賣超台股，加速落跑匯出資金，使得新台幣6日先升後貶，午後海外投資款進場買匯跌勢加大，終場收在27.97元的一個半月新低，貶值6.3分，為連續二個交易日收低，總成交量17.2億美元。

匯銀主管指出，美股跌深後由科技股帶動反彈，主要指數全部大漲，台股開盤同樣由科技股帶頭衝，一度漲逾百點，但部分電子股及航運股、鋼鐵股後繼無力，隨即反轉走跌，翻黑大跌超過150點，最後收挫67點至16,393點，新台幣走勢大致上跟台股亦步亦趨。

外資擴大賣超台股新台幣238億元，「感覺在加速提款走人」，應該出去超過7、8億美元，匯銀主管表示，儘管出口商在目前價格，也積極進場拋匯支撐，使得貶幅縮小，但午後投信ETF海外投資款需求進場買匯，使得新台幣進一步靠向28元。

國際美元指數前一天回落後又再衝高破94，使得主要亞幣全部走貶，根據匯銀統計，除人民幣因大陸十一長假金融市場休市，及印尼盾收持平，以泰銖大跌0.54％最多，其次日圓也重挫0.52％，韓元及星幣均貶值0.30％，馬來幣跌0.19％，新台幣貶幅0.23％，仍表現相對抗跌。

「如無意外，應該可以再看到28元」，匯銀主管認為，近來因美國債務上限陷入僵局，且通膨疑慮升溫，及大陸恒大、能耗雙控事件續發酵，多家陸企債務問題浮現，不排除也拖累台廠營收，甚至卡住全球供應鏈的運作。

外資基於「小心駛得萬年船」，偏向暫退場觀望，預料後續還要一段時間消化諸多利空，若外資匯出動向不變，新台幣短線將貶破28元大關。

(時報資訊)