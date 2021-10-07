國際美元指數9月上揚1.73％，但新台幣僅貶值0.34％，表現相對抗跌，且今年以來至當月底累計對美元仍升值2.30％、穩居最強亞幣，台北外匯市場發展基金會最新公布的9月新台幣實質有效匯率指數（REER）續上揚至100.88、創七年新高紀錄。

國際美元指數9月初自92邊緣衝高，月底破94。根據央行我國與主要貿易對手通貨匯率統計，主要非美貨幣當月除人民幣微幅升值0.03％，其餘大多數跌趴，但新台幣僅小貶0.34％，表現相對抗跌。貶值最多的是泰銖狂洩4.55％，其次英鎊重挫2.48％，韓元大跌2.07％，歐元及日圓各下滑1.89％及1.84％，澳幣、星幣、加拿大幣也全部跌逾1％。

央行外匯局局長蔡烱民表示，近期美元走強，主要是美國聯準會（Fed）主席鮑爾在8月底的全球央行總裁年會上，釋出縮減購債訊息，及9月利率決策會議結論，進一步確立最快11月啟動縮減購債、明年6月終止購債，加上通膨持續衝高，美國10年期債殖利率再度攀升至1.5％之上，最近市場甚至認為應加速在明年3月終止購債，美元應聲大漲。

REER是統計一國貨幣對應一籃子貨幣的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣、南韓等。

但匯銀主管認為，台灣去年以來疫情控制良好，出口受惠供應鏈重組，尤其半導體訂單旺到2022年，其他出口產業表現也亮眼，使得REER評估出口競爭的指標效應大為弱化。

匯銀主管指出，新台幣REER從去年底還低於94，今年前九個月是月月墊高，連闖七關的94、95、96、97、98、99、100，10月以來新台幣雖反轉走弱，但在出口商拋匯支撐下，表現相對抗跌，預料REER欲降不易；就算美元接下來持續強到年底，因第四季消費旺季效應，帶動電子業出口續旺，除非外資也一路跟著大逃殺，否則新台幣REER恐怕是降不太下去。

(時報資訊)