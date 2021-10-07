2021年是台灣私募股權業的新生年，國發會6月通過促進私募股權基金投資產業要點，台灣PE業終於換來市場正式角色，未來由公會核發的資格函預期將有助於法人資金的引進。「2021年台灣私募股權基金白皮書」訪談學術界的意見，認為接下來應朝專法及專門主管機關管制的法制化討論，建立投資法人和市場的信賴度。

另一方面，台灣併購與私募股權協會指出，國際PE界持續推升ESG 永續投資，台灣PE基金可借鑒國外PE基金，引進諮詢委員會（LPAC）或具公司治理專業的獨立董事，相關目的均是要達到國人對PE的信賴、提升合規地位，確認產業轉型的必要金融角色。

該協會理事長盧明光表示，期望建構更完善的私募股權投資環境，讓台灣的私募股權投資走向法制化，也讓台灣產業未來在傳承、轉型、整合與國際化布局上，能有更多突破性的發展，與國際投資環境接軌，持續帶動國內併購和私募股權投資活動的成長。

2020年台灣PE市場相當熱鬧，市場的認同度也提升，白皮書指出，本地PE將能取得合規的資格函，預期將有助於法人資金引進，學術界建議，重點可放在「私募股權基金行業如何建立信賴」，宜優先強化行業自律，建立PE基金內部治理架構，建立投資人信賴，而非僅憑藉主管機關的監管。

至於PE基金行業的行業自律規範，學者建議，規範對象可包含自然人，而非單規範法人，或是設立管理人登記制度，對於違反自律規範者，也應限制設立及參與運作私募股權基金，以避免因少數人影響整體行業聲譽及投資人的投資意願。

學術界指出，如果要擴大資格函的影響力，建議後續應進一步明定資格函審查細部標準，使該行業有所依循，並使資格函對投資市場更具指標性，尤其政策一致性及穩定性也是激勵業界積極投入、暢旺PE行業的要項。

(時報資訊)