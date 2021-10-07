全球私募股權基金（PE）2020年資金、投資案均創下近十年新高。台灣併購與私募股權協會表示，台灣私募股權基金投資總額2020年達37億美元，創下歷史新紀錄。雖然相較全球總投資規模4,900億美元仍相當迷你，但PE投資熱門標的著重於半導體與新能源，凸顯台灣PE的在地價值與前瞻趨勢。

私募股權基金是金融市場中的另類資產，近年已成為產業重整的重大金援，全球PE可投資資金高達2.9兆美元，都在各地找尋合適的投資標的，單一基金平均募資額持續上升，科技與電信媒體產業的投資案件交易金額約占整體交易總額的四成以上，而生技醫療產業也因疫情的影響，產業整合活動熱絡。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，疫情雖對產業發展及投資市場造成衝擊，同時帶給國內企業重新整頓布局策略的機會，透過與私募股權基金合夥進行上下游整併或跨業布局，將有助加速國內產業整合與轉型升級，進一步提升台灣企業自身競爭力與市場優勢。

由於海外資金回流效應發酵，近一年來台灣私募股權基金市場的募資及投資活動熱度極高，加上國發會推出「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，藉此引導保險業資金進入本地私募股權基金市場，並透過納入私募股權基金可以投資AI、綠能和生技等國家重要策略產業，讓過去以投資海外私募股權基金為主的龐大保險業資金，能夠加速投入國內產業的創新轉型，並間接協助發展本土私募股權基金。

財經部會對於PE本土化的支持，促成2020年的台灣本土PE業者活躍，東博資本為併購交易中最為活躍的PE業之一，台灣併購與私募股權協會表示，東博資本長期關注海峽兩岸的成長型投資機會，2019年起逐步將重心跨入半導體產業，亦結合其他國際私募股權基金。

此外，隨著能源轉型的趨勢，綠能科技亦逐漸成為PE基金關注的焦點產業，且吸引眾多國際投資人關注，如加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）與國泰永續私募股權基金，聯手取得沃旭能源（Orsted）旗下東南離岸風場50％股權。

(時報資訊)