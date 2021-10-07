勤業眾信聯合會計師事務所和台灣併購與私募股權協會於6日共同發表《2021台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》指出，2020年台灣私募股權基金（PE Fund）交易案為21件，投資總額則達到37億美元創歷史新高紀錄。
根據勤業眾信統計，2020年台灣私募股權基金最大案為加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）與國泰永續私募股權基金看準台灣綠能商機，花費26.8億美元取得沃旭能源（Orsted）旗下東南離岸風場50％股權，該案交易金額就占去年總交易量七成。
去年第二大案則為東博資本結合其他國際私募股權基金公開收購「昂寶-KY」所有股權，投資金額約4.3億美元，主要是東博透過併購或投資晶圓廠等進行垂直整合，打造整合元件廠（IDM）王國。
同樣看好台灣綠能的還有貝萊德實物資產，貝萊德私募基金花費2.4億美元入股永鑫能源，有意在五年內在台完成1GW太陽光電裝置，為去年第三大交易案。
德勤財務顧問股份有限公司資深執行副總經理潘家涓表示，台灣私募股權基金除了傳統收購案之外，諸如創投、Pre-IPO、夾層投資、直接投資新能源案場等投資樣態也受到投資人青睞。
勤業眾信總裁柯志賢則指出，2020年全球私募股權市場皆呈現二大趨勢，包括新興科技應用帶動數位轉型需求，還有疫情後的永續發展投資如綠能與環保。
依勤業眾信統計，2020年全球約有1.9萬件私募股權基金交易案，交易總額超過4,900億美元，而全球私募股權基金的「可支配資金」（Dry Powder）則創下2.9兆美元新高水準。
(時報資訊)