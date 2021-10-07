隨著國際天然氣價位持續突破新高，港股燃氣族群動態成為市場焦點，指標股中國天然氣6日狂漲25％、運送天然氣的中遠海能大漲15％，但也有不少個股盤中轉跌，原因為歐盟稱有意調查天然氣價格哄抬行為。

綜合港媒報導，代表歐洲基準的荷蘭TTF天然氣價格5日持續飆升至每兆瓦時(MWh)逾100歐元，刷新歷史新高價位，影響港股6日燃氣族群動向。中國天然氣繼5日大漲逾11％後，6日開盤再高漲近9％，且隨後一度漲至42.5％的0.57港元日內高點，創下2月以來股價新高，收盤大漲25％報0.5港元。

中遠海能開盤漲2％，盤中一度漲逾16％，收漲14.83％報4.49港元，創2020年5月以來新高。中遠海能近期正式簽約參投三艘LNG船舶，加碼北極能源運輸新航道。

多數燃氣標的在6日開盤均上揚，但隨後出現分化，如新奧能源午間轉跌逾1％，午後又轉漲，最終收漲0.49％。華潤燃氣開盤漲逾1％後隨即轉跌，日內上攻乏力收跌1.16％。崑崙能源開盤一度漲近2％，但隨後轉跌且午後跌幅擴大，收盤跌2.32％。

荷蘭TTF天然氣價格6日持續創高，但法國、西班牙、希臘、捷克、羅馬尼亞歐盟五國的財長6日發表聲明稱，應調查近期歐洲可能存在的天然氣價格哄抬行為，令相關個股後市受到投資人關注。

燃氣類股外，石油族群近期也大漲，港股多檔石油股6日維持強勁能量，中國石油股份全天高漲，收漲4.28％報4.14港元，為2020年1月以來股價高點。中石化油服日內漲幅不斷擴大，收盤大漲9.41％。

(時報資訊)