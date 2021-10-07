股神巴菲特搭擋、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger），投資中概股有最新動作。孟格旗下機構在第三季大幅增持被中國監管重擊的明星標的阿里巴巴，單季增持幅度高達82％，對其他美企則維持不變。

阿里巴巴美股在第三季失血慘重，季末股價收盤報148.05美元，較第二季末的226.78美元下跌近35％，跌幅也是年內各季最大，且進入第四季阿里股價仍持續探底，10月4日寫下2019年1月以來的低點138.43美元。

孟格旗下Daily Journal向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，在2021年第三季增持阿里巴巴136,740股，截至9月30日共持有阿里巴巴302,060股，增持幅度高達82％。持有的阿里股份價值也從第二季末的3,750萬美元，增加至第三季末的4,472萬美元。

阿里巴巴繼續保持Daily Journal第三大持股的地位，占其投資組合中近20％的比重，僅次於美國銀行、富國銀行集團。此外，該機構持有五檔標的，但在第三季僅變動阿里巴巴的持倉，另外四檔的份額均無變化。

另外四檔標的除上述的兩大金融機構外，還有美國合眾銀行、浦項鋼鐵，這反映出孟格在第三季、甚至是整個2021年，對於這家中國網路巨頭深具信心。

孟格在2021年首季開始抄底阿里巴巴，期間Daily Journal大買阿里巴巴165,320股建倉，並未變動其他四檔持股。在阿里巴巴遭受天價反壟斷罰款的第二季，孟格選擇按兵不動，Daily Journal旗下包括阿里等五檔持股，在同一期間內均沒有倉位變化。

孟格此前對阿里巴巴及其創辦人馬雲的觀點，某種程度上，能解釋他年內大買阿里巴巴的動作。

孟格6月接受CNBC採訪時表示，中國監管機構2020年底先發制人，限制馬雲、阿里和螞蟻的行為是正確的，馬雲與螞蟻涉足銀行業務，卻希望沒有監管規則，這是政府不樂見的，因政府要為銀行擔保。所以自己支持中國在金融上的監管，甚至希望美國也有像中國這樣的金融制度。

(時報資訊)