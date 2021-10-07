大陸電動車製造商威馬汽車5日宣布，預計獲得逾3億美元的D1輪融資，由分別有長實創辦人李嘉誠、澳門賭王何鴻燊兩大家族背景的電訊盈科、信德集團領投，並由廣發信德投資管理公司旗下美元投資機構跟投。

香港最大的通訊服務供應商—電訊盈科，前身為李嘉誠次子李澤楷創辦的投資公司「盈科拓展」。信德集團創辦人為何鴻燊，該公司核心業務涵蓋地產、運輸、飯店等，現任行政主席兼董事總經理為何鴻燊女兒何超瓊。在港上市的電訊盈科、信德集團6日股價波動都不大，分別收漲0.25％、0.48％。

香港信報6日報導，威馬汽車創辦人兼執行長沈暉表示，本輪投資是過去12個月中，國際資本市場對大陸本土純電動整車企業的最大金額私募股權投資。這次融資將對威馬在無人駕駛領域的持續研發，帶來關鍵性的支撐，公司將在10月中旬發表新款轎車，向市場展示最新研發及應用成果。

威馬汽車預計，隨後將會和數家國際知名投資機構簽署D2輪融資協議，融資金額約5億美元，錦沄資本、光源資本將以財務顧問身分，參與這輪融資。威馬汽車財務長畢仕宇表示，威馬2021年前九個月累計銷量逾2.9萬輛，超越2020年全年銷量（2.25萬輛）。2021年以來，汽車業持續受到晶片及關鍵零組件短缺的影響，但威馬克服供應鏈的挑戰，確保交付量，現金毛利成功達到正數，預計未來將高效拓展銷售網路及通路，提高營運效率。

報導稱，近年零跑汽車、哪吒汽車等大陸造車新勢力，在資本市場上動作頻頻。威馬汽車也不惶多讓，2020年9月完成人民幣（下同）100億元D輪融資，同月還申請在上交所科創板上市。不過，2021年初威馬完成A股上市輔導後，卻一直沒有進展，4月曾有消息指出，該公司暫緩科創板IPO，遭質疑科技含量不足，威馬當時則反駁暫緩上市傳聞。

9月中旬傳出，威馬汽車正在對公司股權架構進行調整，可能在第四季進行新一輪融資，為境外上市做準備。同時，威馬也相應減少註冊資本金，由12.09億元減至6.89億元，減幅達42.99％。

市場分析，此次由港股上市公司電訊盈科、信德集團領投的美元融資，一定程度上佐證威馬將赴境外上市的可能性。

(時報資訊)