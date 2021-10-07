行政院經貿談判辦公室總談判代表、政委鄧振中6日表示，台灣申請加入CPTPP時程沒有晚，是中國突襲運作。遞件申請後，日本、加拿大及紐澳的回應「令人鼓舞」，以台灣整體局面來看，成功機會很大。

鄧振中並認為，台灣可獲得日本相當大的支持與幫忙。

中國9月16日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣隨即在同月22日遞出入會申請。

鄧振中6日接受網路節目專訪時，首度透露台灣與大陸申請入會運作，指出對於中國突襲式提出申請加入CPTPP，很多國家都很「錯愕」，因為CPTPP協定涵蓋範圍很全面，但中國國營企業仍占GDP的52％，從體制上來講，很難符合CPTPP協定要求。

對於台灣準備多年卻晚於中國提出申請，鄧振中強調，台灣申請時程沒有晚，是中國的突襲運作，但申請加入還是需要跟每個國家都講好，東西都要準備好，正因為台灣鋪陳布局妥善與周到，申請案遞出後，沒有人潑台灣冷水，國際上比較歡迎台灣做事的方式。

鄧振中表示，日本是2021年CPTPP的輪值主席國，的確提高了台灣申請成功的機會，過去幾年間台灣與日本互助建立友誼，而CPTPP也需要擴大組織的市場規模，相信於情於理，日本都會幫忙。

(時報資訊)