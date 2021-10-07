香港特首林鄭月娥6日發表2021年施政報告，提出提升香港國際金融中心地位的五大發展方向。其中最受矚目的是，要進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具的發展。

綜合港媒報導，林鄭月娥6日上午在香港立法會發表任內最後一份施政報告，全文共十章、約3.4萬字，內容涵蓋增加房屋及土地供應、建設宜居城市、持續改善民生等。

在「經濟新動力：融入國家發展大局」專章其中一個段落，林鄭月娥針對香港國際金融中心地位議題，除提及擴大人民幣業務，另外四大發展方向分別為：一、支持港交所在香港設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度。二、透過考慮稅務寬減，進一步吸引家族辦公室進駐香港。三、支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品展開合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐。四、推動跨境金融科技，與大陸積極研究建立一個一站式沙盒聯網。

另一方面，公開數據顯示，香港從2019年到2048年的土地短缺，約為3千公頃，因此施政報告有一連串措施，都是要增加未來土地供應。林鄭月娥提出，要在元朗區、北區內打造「北部都會區」，占地面積約300平方公里，並形容未來發展可媲美「維港都會區」，建成後並提供92.6萬個住宅、65萬個工作機會。

(時報資訊)