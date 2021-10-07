大陸「十一」連假即將落幕，支付寶開放平台6日公布的「十一」消費報告顯示，大陸旅遊景點長假期間消費人次較9月同期大增九倍，尤其以華強方特、上海迪士尼和北京環球影城等主題樂園，最受歡迎。海南離島免稅店消費金額亦連續兩年上漲，2021年業績較2019年增長87％。

陸媒6日引述支付寶報告顯示，「十一」黃金周點燃大陸消費者的出遊熱情，加速旅遊市場復甦，期間景點消費人次月增936％，主題樂園拿下熱門景點榜單前五名，依序為華強方特、上海迪士尼、北京環球影城、上海歡樂谷以及廣州長隆度假區。

另外，2021年掀起的「國潮風」也席捲大陸民眾的出遊行程，西安大唐不夜城領先大陸各地商圈，吸引大批遊客前往。

太原柳巷、鄭州花園路農業路商圈和武漢吉慶街等商圈也名列前茅，各地店家藉機啟動數位化升級，廣泛提供手機支付、掃碼領券等服務。

人潮帶來錢潮，西安、長沙等城市相繼配合黃金周推出「商家數字化經營助力計畫」，協助當地店家配合「十一」消費熱潮，推出付款碼和支付寶賺錢紅包等數位化經營工具。

據統計，大陸商城賣場於「十一」期間的總消費金額較9月增長40％，海南免稅店的業績更連續兩年增長，比2019年同期猛增87％。

另一方面，疫情時代下的展演活動積極尋求出路，誕生新的旅遊型態，承載珍貴華夏文明的河南博物院在連假期間，為大眾開創「雲遊博物館」功能，並在「支付寶地下室」展開「在線考古盲盒」活動，使博物院的小程式吸引超過200萬人打卡搶購，點閱量和收藏量在景點小程式榜上雙雙領先。

同時，為了防止疫情因民眾出遊而擴散，大陸工信部與信通院、中國電信、中國移動和中國聯通等共同推出「通信大數據行程卡」，整合出行必備的健康碼和行程卡功能，協助民眾便利出遊。

(時報資訊)