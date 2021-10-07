2021年以來，外國企業再度燃起發行以人民幣計價債券（熊貓債）的興趣，截至9月底的發行額達到人民幣（下同）260億元，不僅超越2020年全年規模，年內發行額更可能創下歷史新高。

日經中文網6日引用金融數據公司Refinitiv的資料，外資企業自2005開始踏足熊貓債市場後，發行規模逐年增加，惟2020年受新冠疫情影響、企業設備投資下降而減少發行，2020年熊貓債發行額比目前歷史高點的2019年320億元減少一半，但2021年有可能刷新紀錄。

從熊貓債的發行企業來看，歐洲企業尤為積極。德國車企戴姆勒利用金融子公司，在3月以後總計發行六次、總額達120億元的熊貓債。另一家德國車企BMW也在6月以後發行了總計85億元的熊貓債。此外，法國農業信貸銀行發行了兩次。

報導稱，日本大和證券的高級中國分析師姜江指出，歐洲汽車企業積極發行熊貓債，主要是為了在中國新建純電動車（EV）的工廠和銷售網的資金需求。此外，歐洲企業此舉也可避免將歐元等外匯兌換為人民幣進行投資，而是利用籌集人民幣來降低匯率風險。

另一方面，中國地產商恒大等房企先後爆出財務問題以來，大型外資企業發行的熊貓債更受到投資人青睞。日本綜合研究所的主任研究員關辰一表示，以戴姆勒5月發行的三年債券的殖利率當初為3.7％左右，但目前降至3.5％附近（債券價格上升）。

(時報資訊)