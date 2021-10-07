中國地產商恒大集團爆發的債務危機，已重創外資對中國債市的信心，引爆奔走潮。國際金融協會（IIF）最新公布的資本流動報告顯示，9月份中國債市的外資流出達81億美元，創下六個月以來最大規模。

路透報導，IIF資料顯示，這些從中國債市逃出的外資，大量湧入其他新興市場，推動9月份整體新興市場的外資流入達298億美元，為6月以來的高點。從新興市場的債市資金流動來看，9月份只有中國債市流出，其他新興市場都是流入，淨流入額達262億美元。

IIF經濟學家Jonathan Fortun在報告中指出，恒大危機是影響外資撤離中國的主因，再加上中國經濟增長有所放緩，恒大風險恐將進一步蔓延到其他新興市場。

恒大危機也波及到外資對中國股市的信心。IIF統計顯示，9月份中國股市的外資流入達14億美元，雖和其他新興市場股市流入共22億美元相比不算太差，但這是中國股市外資流入3月以來的新低，也遠低於過去12個月外資流入平均值的70億美元。

報導指出，市場憂心中國另一家地產開發商花樣年控股在4日公布未能按時償還2.06億美元債務，成為下一個債務危機的未爆彈，恐將進一步加劇外資流出壓力。

另據澎湃新聞報導，房地產研究機構克而瑞研究中心報告顯示，隨著大陸房企資金鏈愈加緊張，清償債務能力大幅下降，導致房企債務違約數量和金額急遽飆升。報告統計，截至2021年9月27日，2021年房企累計違約債券達到39檔，較2020年增加25檔；2021年債券違約的累計金額更達到人民幣（下同）467.5億元，較2020年增長1.6倍。

另一方面，房企償債能力的下滑，也影響到房企發債融資規模。克而瑞統計，2021年前三季房企融資總額為10,919億元，較上年同期下降21％。報告預計，2021年第四季在官方降槓桿的基調維持不變的背景下，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量將持續維持低位。

(時報資訊)