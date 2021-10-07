根據Alphabet旗下的英國人工智慧（AI）研究公司DeepMind申報顯示，在連七年虧損後，該公司2020年獲利4,380萬英鎊（約5,960萬美元），營收增逾2倍。

根據DeepMind向英國公司註冊處（Companies House）年度申報的資料，去年營收8.262億英鎊，比2019年的2.655億英鎊增逾兩倍，但該公司未提供收入躍升的原因。

DeepMind並未直接銷售產品予消費者，也未與Alphabet集團以外的民間企業簽訂合約，主要出售軟體與服務給予Alphabet旗下公司，包括谷歌、YouTube、射月計畫的X實驗室。

知悉DeepMind的AI產業人士透露，去年營收大增可能是「創造性會計」（Creative Accounting）所致。DeepMind則不願對此多作評論。

匿名消息人士說：「我認為DeepMind沒有太多或任何收入來源，所有的收入都源於Alphabet針對內部服務所支付的金額，這也完全隨意決定。」

此外，DeepMind 2020年人力成本與其他開銷達4.67億英鎊，僅略高於前年的4.73億英鎊，意味DeepMind的徵才熱潮可能已結束。DeepMind延攬全球最優秀的AI科學家，這些人年薪可能高達100萬美元以上。

DeepMind於2010年在倫敦成立，創辦人為遊戲開發專家、西洋棋高手哈薩比斯（Demis Hassabis），成軍後迅速崛起，成為全球頂尖AI與機器學習研究公司，2014年以約5億美元出售給谷歌。去年DeepMind利用AI拆解蛋白質結構而聲名大噪。

谷歌收購DeepMind後投注鉅資以補貼後者資金缺口。自2014年以來，DeepMind累計虧損近20億英鎊，不過隨著研發成果逐漸嶄露頭角，近年業績也急速增長。

(時報資訊)