隨著美國疫苗接種率提高，學生、上班族陸續回到學校、公司，紐約曼哈頓房市需求也快速回溫。今年第三季曼哈頓公寓交易量達到4,523戶，是超過32年來的新高紀錄。

房產交易商Douglas Elliman及顧問公司Miller Samuel公布的調查結果顯示，第三季曼哈頓公寓銷售是去年同期的3倍以上，且與2019年同期相比也成長77％。

Miller Samuel執行長米勒（Jonathan Miller）表示，第三季曼哈頓公寓銷售的驚人成長有部分是因為去年同期銷售銳減50％，但依舊瑕不掩瑜，因為第三季曼哈頓公寓銷售比過去30多年來任何一季銷售還高。

他表示：「曼哈頓公寓需求不單來自郊區重返市區的民眾，還來自許多從美國其他地區移居紐約的民眾，因為大學生陸續返校上課，且越來越多企業讓員工回辦公室上班。」

今年第三季曼哈頓公寓交易中間價在111.5萬美元，較去年同期上漲1.4％，但與2019年同期相比下滑10萬美元。

去年疫情爆發後紐約封城促使許多工作較彈性的上班族搬離曼哈頓，尤其重創曼哈頓頂級奢華公寓市場。

米勒表示今年第三季曼哈頓頂級公寓需求明顯復甦，價格高於4百萬美元的公寓銷售較兩年前增加1倍以上。同一期間，價格低於4百萬美元的公寓銷售增加73％。

去年第三季疫情高峰期間，曼哈頓公寓庫存相當於20個月供應量，但今年以來庫存持續下滑。今年第三季曼哈頓公寓庫存相當於5.1個月供應量，較前一季減少26％，也較去年同期減少75％。

在需求升溫但庫存減少的情況下，買主不惜出高價只為搶到心儀的公寓。調查顯示今年第三季曼哈頓公寓銷售當中，成交價高於定價的案件比例達8.3％，是三年來高點。米勒表示：「儘管曼哈頓公寓的價格戰不比郊區激烈，但競價情形已經比先前火熱。」

(時報資訊)