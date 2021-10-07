據法國貿易信用保險商裕利安宜（Euler Hermes）6日最新報告顯示，隨著各國政府撤回疫情期間對於企業的紓困措施，明年全球企業破產數量恐將攀升，此為新冠疫情爆發以來首見。

報告預測，2022年全球企業破產數量料年增15％，逆轉前兩年下滑趨勢。2020年全球企業破產數量年跌12％，2021年預估再下滑6％。儘管如此，2022年全球企業破產家數仍比2019年疫情大爆發前少了4％。

裕利安宜產業與破產研究部門主管勒梅勒（Maxime Lemerle）表示：「從破產水平來看，各國政府成功地幫助企業度過危機，政府大規模干預行動令今年西歐一半企業與美國三分之一企業逃過破產命運。」

勒梅勒補充說道，政府延長支持措施將使得2021年企業破產數量維持在低水平，但接下來會發生什麼事，取決於政府未來幾個月行動。

自疫情爆發以來，各國政府相繼推出紓困與經濟刺激措施，希望幫助一般家庭與企業度過難關。這些措施包括稅務減免與遞延、發放現金支票與提供紓困貸款等。各國央行亦維持貨幣寬鬆政策以支持經濟。

但部分國家近日開始縮減經濟刺激措施，而隨著全球經濟脫離疫情陰霾、逐漸復甦，多國央行也相繼調升利率。

該報告指出，非洲破產企業數量最快今年將超越疫情前水平，而中歐、東歐與拉美地區預計2022年遭遇此狀況。亞太地區2022年企業破產數量預估年增18％，而美國受惠於大規模紓困措施與經濟強勁復甦，今年與明年企業破產數量可望維持於低水平。

西歐情況較為複雜，西班牙與義大利破產企業家數可能於今年或明年超越2019年水平。瑞士、瑞典與葡萄牙明年企業破產家數可能攀升，但不太可能升抵2019年水平。法國、德國與比利時若能延長經濟支持措施，那企業破產數量可望維持於低檔。

(時報資訊)