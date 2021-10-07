比特幣價格自9月高點跌落後，近日因美國聯準會（Fed）表示不會禁加密貨幣，再加上美國合眾銀行宣布推出加密貨幣保管服務，令市場看好第四季漲勢，激勵比特幣重新站上5萬美元大關。

比特幣價格在5日衝破5萬美元大關，據Coin Metrics網站顯示，6日美國交易時段，比特幣價格漲破5.4萬美元來到54,322美元，創五個月新高價，大漲6.5％。今年以來比特幣漲幅已逾80％。

比特幣價格自今年4月衝上6.4萬美元創下歷史新高後，價格又陸續跌回3萬美元上下。9月初薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣後，比特幣價格突破5萬美元，但隨後中國政府實施加密貨幣禁令又使價格大跌。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上周出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，美國不打算比照中國禁止加密貨幣，再度激勵市場信心，使比特幣價格自10月以來上漲14％。

Pervalle全球資本公司投資長法利（Teddy Vallee）預期年底前比特幣價格續漲，因為越來越多投資機構接受加密貨幣。美國銀行也表示加密貨幣資產「太龐大以致無法忽視」。

全美第五大銀行美國合眾銀行在5日宣布推出加密貨幣保管服務，讓投資銀行存放比特幣、比特幣現金及萊特幣私鑰。該銀行財富管理及投資服務部門副總裁奇蒂雅（Gunjan Kedia）表示，未來也考慮新增以太幣及其他加密貨幣保管服務。

奇蒂雅表示：「我們的顧客日漸重視加密貨幣成為多樣性資產階級的潛力。」她表示自從去年美國政府開放銀行提供加密貨幣保管服務後，她便調查大型顧客意願，發現絕大多數顧客都希望盡快提供加密貨幣保管服務。

美國合眾銀行旗下保管資產總額超過8.6兆美元，是美國前十大保管銀行之一。近來包括紐約梅隆銀行、道富銀行及北方信託銀行都相繼宣布提供加密貨幣保管服務。

(時報資訊)