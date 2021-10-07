歐洲天然氣價格飆漲，促使法國呼籲歐盟減少對於外國的能源依賴。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）建議，歐盟應該提高核能發電比重，但各成員國對此並無共識。

近幾周以來，歐盟設法因應能源成本上漲問題。西班牙、義大利、希臘與法國政府相繼採取措施，希望減輕對於消費者的影響。

歐洲天然氣指標-荷蘭TTF中心近月天然氣期貨價格，今年以來累漲近400％。能源專家預估，隨著冬季到來，天然氣價格恐進一步攀升。

歐元區財長4日在盧森堡開會，首度針對此事交換意見。勒梅爾周一受訪表示：「我們不想要過度依賴外國能源。」

歐盟大部分天然氣供應來自於俄羅斯。去年，莫斯科約佔歐盟天然氣庫存的43.4％，其次是挪威約佔20％。在俄羅斯能源巨頭Gazprom北溪2號天然氣管線近日完工後，俄國未來可望輸送更多天然氣至歐盟。

該管線周一開始測試注入天然氣，待德國主管機關批准後便能正式運作。

勒梅爾上周指出：「能源供應多元化非常重要。我們應盡快降低歐洲對於外國天然氣的依賴程度。」

負責歐盟經濟事務的委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）表示，他們將討論「歐盟在能源方面是否過於依賴俄國」的議題，而各財長關切重點還包括如何強化能源自主、降低能源採購成本等。

西班牙政府已要求歐盟拿出辦法解決能源價格飆漲問題，而歐盟執委會預計於本周稍後提出初步構想。歐盟執委會發言人史賓諾特（Dana Spinant）：「我們需要更多時間，這是非常重要的事。」

勒梅爾認為，歐盟應走上法國追求核能的道路，該能源占法國市場很大一部分。但歐盟27個成員國對於「核能是否為潔淨能源」存在極大歧見，也有人擔心較高電費成本恐妨礙歐盟能源轉型與實現淨零碳排放目標。

(時報資訊)