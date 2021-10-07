紐西蘭央行6日（周三）宣布基準利率由歷史低點調升一碼，此為七年來首度升息，另暗示會進一步緊縮貨幣政策，俾以控制通膨壓力，以及為火熱的房市降溫。

紐西蘭央行升息25個基點，現金利率由0.25％上調至0.50％，此結果已在市場預料之中。路透調查20位經濟學家看法，全數認為紐西蘭在本次例會將升息。

消息公布後，紐元兌美元匯率短暫上揚，但隨後拉回至0.6930美元，與股市大盤走勢相符。

升息之舉讓紐西蘭在貨幣政策緊縮周期的腳步超前多數已開發經濟體，加入挪威、捷克、韓國調升利率的行列。像是巴西、土耳其等新興經濟體面臨供應鏈受阻與運費大漲，也都採取升息措施，試圖遏止通膨持續升高。

紐西蘭央行指出，決策委員會料將隨著時間解除貨幣刺激政策，未來行動視通膨與就業中期前景而定。

分析師認為，紐國央行決策一如外界預測，接下來還有一連串升息動作，市場也在反映這個預期。

路透調查經濟學家看法顯示，紐西蘭基準利率到明年底將升抵1.5％，到2023年底升至1.75％。

紐西蘭通膨預期已超出該國央行訂立的1～3％目標區間。今年海運、商品價格大漲，連帶人們生活用品價格節節攀升。西德州中級原油衝上7年高點，布蘭特原油期價周二也升至2018年10月以來最高，銅價今年稍早亦締造新猷。

此外，紐西蘭房價不斷走揚，促使該國政府今年曾呼籲央行評估貨幣決策時須將房價一併納入考量。

去年3月疫情爆發之初，紐西蘭央行將現金利率一口氣調降三碼至0.25％以挽救經濟頹勢，這使房貸更具吸引力，房屋買家與炒房者視為一大契機，過去一年紐西蘭房價中值飆漲約30％，漲幅為經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之冠。

(時報資訊)