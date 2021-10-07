美國國會年底前面臨三大期限的挑戰，攸關未來數年的經濟發展，首先是需在10月18日前調高舉債上限，避免美國違約，接著是在10月31日前通過拜登總統的兩項經濟政策，最後是在12月3日前批准撥款法案，避免美國政府關門。

國會面臨的第一道關卡是在10月18日之前，調高或凍結聯邦政府債務上限，以防美國發生前所未見的債務違約。

若是國會未能解決舉債上限問題，將衝擊金融市場，導致借款成本攀升，並讓美國發生首次債務違約。最壞的情況是打擊美國就業，並危及全球經濟。

10月18日是美國財長葉倫（Janet Yellen）給國會領袖的估計期限，但她表示財政部可能在期限之前或之後，無法向債權人履行義務。兩黨議員要如何解決危機仍是未知。

自1960年代迄今，國會已經78次調高或凍結債務上限。近十年來共和黨更常將債限當作政治工具，隨著2022年美國期中選舉將至，共和黨欲藉此奪回參眾兩院。

第二道關卡是10月31日，民主黨希望在道路運輸資金在10月底失效之前，通過跨黨派基建案，以及社會安全網法案。

拜登與國會領袖已經將兩項計畫相互綑綁，眾院進步派表示在社會支出法案進入參院之前，不會投票支持基建方案。

此外，國會在9月底通過臨時開支法案，美國政府關門危機暫時解除，但提供政府緊急預算的時間僅到12月3日，換言之，國會必須在兩個月內談妥更長期的支出法案，防止美國政府停擺。

在期限內完成撥款法案並非必然，民主黨正致力調高或凍結舉債上限，並通過拜登的經濟計畫，未來幾周國會議員將異常忙碌。

有如先前所述，在美國政府關門危機再次逼近時，2022年期中選舉的到來，也增添國會以例常議題展開政治鬥爭的動機。

(時報資訊)