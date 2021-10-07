美國債務大限將至，但國會兩黨仍僵持不下。美國財長葉倫（Janet Yellen）5日警告，如果國會未能在兩周內解決聯邦政府的舉債上限問題，美國發生債務違約恐讓經濟跌入衰退。

　在此同時，葉倫表示，美國經濟承受的通膨壓力可能會再持續一段時間。葉倫相信通膨壓力最終會減輕，但這不代表幾個月內就會擺脫問題。

　葉倫周二接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，若國會未在美國發生前所未見的債務違約之前，解決舉債上限問題，她相信美國經濟可能陷入衰退。

　葉倫將10月18日視為解決債限最後期限，她表示，美國政府若無法向債權人履行義務，將產生災難性後果。

　美國總統拜登呼籲國會在本周調高舉債上限，避免經濟動盪。他指責參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）阻撓提高債務上限。葉倫5日表示：「我完全預期美國違約將會引發經濟衰退。」

　美國過去從未發生違約，經濟學家表示，債務違約將引發一連串經濟衝擊，包括造成利率上升，美國未來履行義務的能力也會遭受質疑。

　此外，部分國家可能因此減持美國公債，並削弱美元的需求，恐讓亟欲取代美元地位的大陸人民幣占上風。

　葉倫指出，美國政府公債長期被視為是地球上最安全的資產，足以說明美元的儲備地位，若是違約動搖美元地位，將會是災難性結果。

　至於通膨問題，聯準會主席鮑爾不到一周前才稱通膨未見好轉「令人洩氣」，葉倫受訪時接著示警，美國的通膨壓力可能會再延續一陣子。

　葉倫向CNBC表示：「供應鏈瓶頸造成通膨升溫，我相信通膨揚升只是暫時性，但這不代表通膨壓力會在接下來幾個月消退。」

　新冠肺炎疫情讓美國2020年春季經濟活動急速萎縮，但經濟衰退僅持續三個月，創下美國史上最短衰退。葉倫表示美國遭逢極度異常打擊，她「相信聯準會（Fed）做出正確的決定」。

(時報資訊)

#美國 #舉債 #通膨 #供應鏈

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