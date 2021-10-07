台灣工具機暨零組件公會6日發表台灣第一本工具機產業白皮書，勾勒2030年工具機產值全球占比從4.7％增至8％、工具機整機廠附加價值提升30％～32％，以及提升工具機產業對關鍵製造業發展貢獻、促進工具機產業高值化、台灣在全球工具機產業影響力三大發展願景。

去年COVID-19疫情爆發初期，全球防疫物資供應緊缺，工具機公會名譽理事長嚴瑞雄、理事長許文憲大舉號召會員，迅速投入口罩機生產，在危急關頭的時刻，協助台灣防疫物資的整備，展現工具機產業深厚的基礎能量。

許文憲認為，工具機產業被視為台灣重要的戰略產業，對國家經濟發展具重要意義，工具機公會盼透過白皮書的政策建言，完備工具機生態系、加速工具機產業朝向智慧化、高值化發展，帶動台灣製造業的永續茁壯。

主導全案的工具機公會副理事長兼智庫委員會召集人靄崴科技董事長陳金柏指出，哈伯精密董事長許文憲2019年10月當選工具機理事長後，想編寫台灣工具機產業白皮書，公會去年成立智庫委員會，花費一年時間完成，整體定位三大方向，一、對政府的建言；二、對產業的建言，三、提升產業的附加價值。

許文憲表示，台灣工具機業在中部形成產業鏈及產業聚落，2020年台灣出口值21.6億美元，全球排名第五；產值28.7億美元，全球排名第七。工具機產業白皮書擘畫未來十年發展藍圖，2030年作為里程碑，「升產值」、「創價值」及「強競爭」為主軸。

許文憲指出，工具機產業是支持台灣製造與經濟發展的重要支柱，工具機公會勾勒2030年工具機產業發展願景，首先是提升工具機產業對國家關鍵製造業的發展貢獻；其次是促進工具機產業高值化；第三、提升台灣在全球工具機產業影響力。

工具機公會訂定長期發展目標，2025年台灣工具機產值全球占比，從2016～2020年平均值4.7％增加到6％，2030年達8％；2025年台灣工具機出口金額全球占比從平均值6.8％增至8％，2030年達10％；2030年車床、加工中心機出口單價比2016～2020年平均值增加20％；2030年工具機進口金額比2016～2020年平均值減少20％；工具機整機廠商附加價值率提升到30％～32％。

(時報資訊)