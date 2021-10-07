日前兩岸前後遞案，申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），部會首長發表不少的公開談話，然而這些談話，法理面談得不多，情緒倒是不少，譬如說揶揄人家離CPTPP高標準還有一段距離、是來亂的等等。

事實上，各部會應趁這段期間和媒體多交流CPTPP的內容，多談談雙邊、多邊貿易情勢的變遷，多談談協定上法理的概念，才有助於日後媒體做出正確而詳實的報導，不要每次只會把「高品質」、「高標準」掛在嘴邊，高在哪裡？要多與媒體聊聊，否則日後必然會受到挑戰。

1990年代台灣為加入世界貿易組織（WTO），國貿局長黃演鈔、林義夫、陳瑞隆，多位副局長、各組組長幾乎天天和媒體聊，什麼是烏拉圭回合，什麼是最惠國待遇、國民待遇，什麼是關稅配額，關稅配額又和關稅化有什麼不同，此外稻米開放進口要爭取日、韓模式，什麼是日、韓模式？還有，雙邊談判的進度，工作小組會議的進展，談判對手的近況等等，不論艱澀的法理，諮商的近況、趣聞，都屬聊天題材，這些聊出來的新聞都被深入淺出的報導出來，刊登於各報重要版面。

也正是因為當年政府秉持開放的態度，政府官員言之有物，自然可以取信於國人，十年談判過程中雖然也有抗爭，但總能迎刃而解，為什麼？因為常常溝通，天天見報，不只媒體瞭解了，國人也明白了，誤會少了，如此阻力自然也就少了。

我國於1990年元旦申請加入關稅暨貿易總協定（WTO的前身），歷經兩年多，1992年我入會申請始獲受理，並成立工作小組，雖然這些只是過程，然而若不把法理程序講清楚，必然有人會把入會申請案獲受理誤以為已加入，或把工作小組對入會文件的採認當成已入會，這些雖然都是細節，但許多誤會都是發生在細節，若缺少常態性的溝通，一點一滴的誤會，最終必然會引起軒然大波。

執政當局若真認為我們非加入CPTPP不可，而且認為加入此協定真有助於台灣經濟，那麼，應該從此刻開始多做法理上的溝通，少作情緒上的發言，這才是上策。

(時報資訊)