台灣菸酒公司110年度稅前盈餘預算目標訂為70.93億元，台菸酒董事長丁彥哲6日於「OMAR威士忌館」開幕記者會表示，今年受疫情影響，前九月實際稅前盈餘為57億元，年減一成以上，要達預算目標實屬不易，盼透過推廣OMAR產品、雙十國慶紀念酒與泡麵，力搶下半年商機。

丁彥哲指出，今年5月中本土疫情爆發後，小吃店、熱炒店、餐飲業在三級警戒期間皆無法內用，嚴重衝擊夏天酒類旺季銷售，以5月中到7月底來看，酒類營收幾乎是腰斬態勢，前九月酒品營收約年減23億元，酒品銷量8月小幅回升，9月逐步回歸往年水準。

對台菸酒而言，今年有兩大不利因素，首先是疫情對酒類銷售衝擊，其次是支援防疫酒精生產幾乎是賠本生意，丁彥哲盼能爭取預算目標適度下調，反映產業實際狀況。

此外，台菸酒也面臨漲價壓力。全球原物料、航運、勞工等三大成本不斷上升，如布蘭特原油價格直逼每桶80美元創近三年高點，全球總體運價指數從去年底的2,500美元成長到目前1萬美元，約漲四倍，而我國年底基本工資也有望調漲。

丁彥哲坦言，原料、運費、人工成本上升對產業頗有壓力，營建成本與價格上升只是前哨戰，其他產業將陸續漲價，預估全台在年底將感受到通膨壓力，這是大環境成本上升趨勢。但他強調，台酒身為國營事業，不會帶頭漲價，僅適度在售價上反映成本。

(時報資訊)