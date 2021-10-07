政府推動能源轉型，2025年目標再生能源發電占比20％目標，而今年目標預計要達到12％。今年受到水情、疫情影響，經長王美花表示，水力部分確實較少，坦言太陽光電和離岸風電，逐年目標要達標還在克服，今年與設定確實有落差。

王美花6日於立院經委會報告時指出，2016年積極推動能源轉型以來，再生能源快速成長，截至今年7月為止，太陽光電裝置容量已增加4.4倍，但離岸風電，全球離岸風場因疫情嚴峻，相關工程幾乎停擺，我國的風場也受到疫情影響，經濟部已擬定配合防疫規定的風電專業人員輪替因應措施，減輕對離岸風電施工影響。

立委質疑今年綠能發電占比無法達標，經濟部也解釋，今年綠能占比目標12％，但1～8月綠能占比為5.5％，主要原因是疫情，加上景氣暢旺需求大於供給，今年1至8月全國用電成長率達4.2％，相較過去10年成長率1.3％增加甚多，因此稀釋綠能占比。

王美花答詢也回應，綠電供應確實比2018年增加非常多，但台商回台等投資台灣三大方案讓製造業用電增加，加上疫情居家上班上課，讓民生用電量也增加很多，比原先推估大很多，因此實際占比與設定12％，確實是有落差。她並說，上半年水情不佳，水力發電比較少，再加上今年疫情影響，離岸風電目標都有受到影響，原本今年底要上路的風場，可能要到明年才會完成。

值得注意的是，為因應再生能源在2025年發電占比將達20％，過去台電規劃儲能設備及輔助服務要達590MW，為因應再生能源變動大，經濟部次長曾文生6日表示，台電規劃2025年將儲能提升至1000MW。

(時報資訊)