全球疫情未見緩解，各國對口罩需求甚殷，台灣口罩國家隊的康匠控股董事長陳勇志與泰國「Yamato智慧工業園區」董事長鄭西明6日簽署土地購置合作備忘錄，擬在泰國投資新台幣3億元，打造日產300萬片口罩微型一貫廠，將口罩產品輸出提升轉化為口罩產能輸出。

這項備忘錄簽署儀式6日在工業局舉行，由局長呂正華、我駐泰國台北經濟文化辦事處副代表徐蔚民、泰國貿易經濟辦事處代理代表馬化欣等三人，共同見證台泰經貿重要里程碑。而台灣康匠控股是由口罩國家隊要角之一的台灣康匠併同松勝、兆羿兩家台廠，在年初出資共同成立。

呂正華致詞時表示，這是政府新南向政策具體實績，在工業局補助資策會國際處執行「拓展國際市場商機暨工業國際合作計畫」相關資源支持下，提供康匠跨國稅務上協助與服務，推進相關投資工作，這也凸顯台灣透過公私協作，在抗疫中扮演積極角色並做出實質貢獻。

陳勇志則表示，在泰國投資規模將達新台幣3億元，於工業區內購置逾3公頃土地，成立泰國康匠子公司，在地生產口罩成品及相關材料半產品，除深耕既有國內外客戶外，亦將推動自有品牌進軍東協市場。待土地交割後，預計明年中旬完成廠房設置，屆時產能將達日產300萬片口罩。

陳勇志表示，康匠在泰國購置土地，是要建立口罩微型一貫廠，在地生產耳繩、不織布、鼻樑壓條等相關材料半成品及口罩成品，並把口罩從產品援贈，轉化到口罩產能南向輸出。

此次投資之所以選擇泰國的Yamato智慧工業園區，陳勇志說，除該區位處泰國東部經濟走廊特區外，當地基礎建設、交通可及性和稅務優惠等優惠條件，以及Yamato園區管理單位所提供一站式一條龍便捷服務，這些都是讓康匠選擇落腳Yamato園區的重要因素。

工業局表示，將持續推動政府新南向政策，透過政府相關計畫資源協助，積極對東協國家進行系統整合輸出及投資開發，協助業者布局新南向國家，攫取東南亞市場因人口紅利及內需擴大所帶來的市場和商業機遇。

(時報資訊)