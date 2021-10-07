金融業挺綠色金融，金管會帶頭衝。金管會綜合規劃處處長胡則華6日揭露金管會推動綠色金融成果，其中，本國銀行對綠能科技產業融資已達1.32兆元。

胡則華指出，在融資部份，本國銀行對綠能科技產業融資達1.32兆元、離岸風電在地融資額度為2,587億元、本國銀行綠能優貸餘額為38.6億元。

至於投資部分，已核准保險業投資綠能電廠141億元；國營事業、政府基金、公股金融事業參與永續發展領域之投資達1.32兆元；金融機構及政府基金永續投資總資產為13.89兆元。

債券部份，綠色債券已發行69檔、1,808億元；可持續發展債券已發行9檔、544億元；社會責任債券已發行6檔，共132億元。

2018年金管會配合行政院推出「綠色金融行動方案1.0」，讓金融業支援綠能產業，接著發現國際重視綠建築、綠色製造，聯合國也重視永續發展，所以再擴大到ESG，因而推出「綠色金融行動方案2.0」。

胡則華表示，金管會2021年也積極培育綠色金融相關人才。包括金融研訓院辦理銀行業核心人才進階課程、企業徵授信人員系列課程、太陽光電金融議題會務與系列課程、金融高階主管儲訓計畫（LEAP）及公司治理講堂納入永續金融相關主題等；證基會舉辦「運用循環經濟，永續台灣金融發展」研討會、綠色及永續金融人才專班；保發中心辦理社會責任投資與ESG發展趨勢系列課程、離岸風電與綠色金融、綠色金融新趨勢及永續發展藍圖及企業落實典範等。

在技術上，則是成立三大平台，包括產業永續發展資料庫平台、ESG報告書或ESG資訊平台、永續責任、放貸、保險等數據整合平台，提供企業、金融業、投資人更快搜集資訊應用。

(時報資訊)