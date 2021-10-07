大小企業投入ESG，已是供應鏈、金融機構評估合作對象的重要指標，與各方利益關係人共同架構的ESG生態系，可加速推升永續發展的力量。CRIF中華徵信所6日宣布，攜手優樂地永續推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫的優勢、優樂地永續的輔導機制，邀請台北富邦銀行等金融機構一起行動，讓ESG促成企業營運的正向循環。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，永續經營已是市場主流，金融機構、企業，投資大眾視同ESG績效為評估的重點指標，企業藉此找到財務體質、營運狀況優良，以及重視永續的供應商，金融機構則要求更多的ESG資訊揭露，確切掌握貸放企業的風險程度。「Mr.ESG永續供應鏈平台」是從信用評分為基礎，加入企業的ESG績效，從財務及企業營運的ESG表現，全方位評估企業風險概況。

其中，特別設計「ESG自評表」功能，以國際GRI準則為盤點的架構基礎，引領中小企業主動盤點並揭露自身ESG資訊於「Mr.ESG永續供應鏈平台」上，準確展現永續競爭力落點。

CRIF中華徵信所6日舉辦「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇，探討永續金融、國際永續趨勢及永續供應鏈議題。

行政院副院長沈榮津指出，聯合國呼籲全球推動永續發展目標，產業界愈來愈關注非財務指標的永續議題，台灣企業在市場上打拚，除了硬實力、也決勝在永續思維，政府積極多方推動企業社會責任，「ESG不是錦上添花，而是必要行動，企業發展ESG刻不容緩」。

經濟部政務次長曾文生則妙喻「減碳像參加一場自由車公路團體賽」，要配速、要有好隊形，才能跑得長久，台灣量體小無法做破風手，但一定可以在「領先群」裡；減碳、ESG是現在大家最關心的議題，半導體生產持續用綠電，再生能源再加速，讓台灣的能源效率做到最好。

優樂地永續董事長朱竹元提出三大理由，說明企業實踐ESG已是「企業未來的競爭力」：一、全球的減碳壓力日益升高，政府針對水資源、能源、溫室氣體減量都祭出各項管制方案，不論大中小型企業都勢必朝向更節能減碳的趨勢發展。

二、台灣正在積極規劃「永續金融」的各項執行政策，包含即將上路的「永續分類標準」。

三、各國都在規劃碳稅徵收，其中以歐盟最為積極，甚至已經提出「碳邊境調整機制」及其實施的時程。

(時報資訊)